Napoli all’assalto della Coppa Italia: Gattuso ritrova i “titolarissimi” e sfida Conte (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo la sconfitta casalinga contro il Lecce seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico, con gli azzurri di Gattuso che preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia (20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con una prima fase di esercizi di attivazione attivazione. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Contro l’Inter Meret dovrebbe vincere il ballottaggio con Ospina. Davanti a lui torna la coppia formata da Manolas e Koulibaly mentre Di Lorenzo sarà confermato sulla fascia destra con Mario Rui a sinistra. In mediana insieme a Demme torneranno dal primo minuto ... anteprima24

sscalcionapoli1 : Il Napoli prepara l’assalto a Fofana, si studia una prima offerta, all’orizzonte un biennale per Gattuso, attese no… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Emanuele Cammaroto svela a 'NM': 'Il Napoli prepara l'assalto a Fofana, si studia una prima offerta, all'ori… -