Marcello Foa, il fondoschiena di Elettra Lamborghini e un direttore sotto accusa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il direttore del Tempo Franco Bechis ha pubblicato ieri una foto che ritrae Marcello Foa, presidente della RAI, che guarda ammirato il fondoschiena di Elettra Lamborghini durante Sanremo. La direzione dello sguardo di Foa è sottolineata da una simpatica freccia gialla che il Tempo ha aggiunto allo scopo di far capire meglio cosa stesse succedendo. La parte divertente della vicenda è che dopo il post qualcuno si è presentato nei commenti per difendere disperatamente Foa (“L’avrebbero fatto tutti!1!”), ma soprattutto per sottolineare che su altri argomenti (uno a caso: le parole di Graviano su Berlusconi) il Tempo non è altrettanto attento. La risposta di Bechis è autentica: “Non me ne frega assolutamente niente”. Ma la polemica non si è calmata, anzi: Risultato finale? Dopo aver polemizzato con qualcuno, Bechis scrive uno status in cui invita i detrattori ... nextquotidiano

