Laura Pausini smentisce Loredana Bertè: “Polemiche che non esistono” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Laura Pausini risponde alla provocazione di Loredana Bertè, delusa per non essere stata chiamata al concerto Una Nessuna Centomila Giovedì sera, nella puntata tradizionalmente dedicata alle cover, il direttore artistico Amadeus ha chiamato sul palco di Sanremo sette straordinarie voci: Alessandra Amoroso, Elisa, Emma Marrone, Giorgia, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Laura Pausini. Il nutrito plotone ha annunciato il concertone Una Nessuna Centomila, evento organizzato per dire basta alla violenza sulle donne. Scottata dal mancato invito, Loredana Bertè ha affidato così il suo sfogo a Twitter. In tanti le chiedevano perché non sarà alla manifestazione, la risposta è che non lo sa manco lei. La notizia l’ha appresa in diretta televisiva da Sanremo esattamente come i fan. Poi, in vena provocatoria, ha chiesto se gli hotel di Reggio Emilia fossero al completo. L’idea prende ... kontrokultura

