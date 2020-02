La vittoria di Diodato fa rumore a Sanremo. C'è dell'indipendentismo (Di lunedì 10 febbraio 2020) La vittoria di Diodato al Festival di Sanremo dei record “fa rumore” nel variegato panorama della musica indipendente. L’affermazione del cantautore 38enne tarantino, figlio naturale orgogliosamente rivendicato da un settore più che mai in fibrillazione, “segna la definitiva inversione di tendenza della musica italiana in cui il vasto panorama delle etichette indipendenti diventa non solo una piattaforma di scouting fondamentale ma parte integrante del grande palcoscenico artistico del nostro Paese”.Riflette e pesca tra i ricordi e il presente Giordano Sangiorgi nella tranquillità della domenica pomeriggio postsanremese. Un cambio di tendenza paradossalmente favorito dalla crisi della grande discografia e dalla connessione veloce e continua a internet. Basti pensare che sono tornati indipendenti dalle major nomi come Renato Zero, ... huffingtonpost

