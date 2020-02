Juvecaserta, serve un supplementare per battere Orzinuovi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – La Juvecaserta ferma la striscia negativa e torna alla vittoria battendo l’Agribertocchi Orzinuovi per 85-83 dopo un tempo supplementare. E’ vero che i bresciani hanno condotto per gran parte del confronto con i bianconeri locali che hanno trovato il primo vantaggio a 2’54” dalla fine con un canestro di Carlson, ma è altrettanto vero che, senza alcune disattenzioni, i locali avrebbero potuto evitare anche l’over time così come hanno corso il rischio di perderla nei tempi regolamentari anche per qualche contatto di troppo non sanzionato dagli arbitri. Tutto il primo quarto di gioco è stato abbastanza equilibrato con i padroni di casa che hanno realizzato il primo canestro dalla distanza con Bianchi e con Bossi che con due liberi ed una penetrazione ha ribaltato immediatamente il punteggio. La coppia americana di Orzinuovi ha saputo sfruttare la ... anteprima24

