GF Vip, Clizia Incorvaia a Francesco Sarcina: “L’amore si è esaurito” (Di lunedì 10 febbraio 2020) All’inizio della decima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha chiamato Clizia Incorvaia in disparte per farle ascoltare il brano cantato dal suo ex marito Francesco Sarcina al Festival di Sanremo. La canzone, che si intitola “Dov’è“, sarebbe infatti dedicata a lei. Clizia Incorvaia su Francesco Sarcina A sentire le sue parole, Clizia lo ha definito un uomo soffrente e alla ricerca di se stesso, condizione che l’ha sempre colpita. Il consiglio che si è sentita di dargli è quello di ritrovare se stesso come è riuscita a fare lei, liberarsi dal suo meta personaggio e circondarsi di persone più sane “e non da quei burattini che lui ha intorno e che governa“. Al conduttore che le chiede se in un futuro possa esserci un ritorno di fiamma tra i due, la sua risposta non lascia adito a dubbi. Questo ciò che ha affermato: “Ho amato tanto questo ... notizie

