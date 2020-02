Esonero Semplici, arriva il comunicato ufficiale della SPAL (Di lunedì 10 febbraio 2020) Esonero Semplici, la SPAL ha comunicato l’Esonero del tecnico, che lascia Ferrara dopo sei anni Leonardo Semplici non è più il tecnico della SPAL. La società biancazzurra, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato l’Esonero: «SPAL comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni, risultati che hanno permesso di raggiungere grandi traguardi e riportare la SPAL in Serie A dopo 49 anni». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

