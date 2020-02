Crosetti: prendendo Sarri, Agnelli ha ripetuto l’errore di suo zio Gianni con Maifredi (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Juve sta prendendo consapevolezza che c’è vita oltre di lei, forse anche più vita, scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica La vita dell’Inter che soffre e rinasce, la vita della Lazio che funziona alla perfezione. La vita opaca della Juve che si fa schiantare fisicamente da un avversario alla terza gara in sei giorni La spiegazione si può trovare, secondo Crosetti, negli uomini che siedono in panchina, non a caso si chiamano Antonio Conte e Simone Inzaghi, mentre la Juve ha Sarri E poi quell’altro, Maurizio Sarri, che prende appunti con minuscola grafia: probabile, visti i risultati, che non riesca nemmeno a decifrarli. Dopo sette mesi di lavoro in casa bianconera regna ancora moltissima confusione Della famosa bellezza, nessuna traccia: se la Juve è ancora viva lo deve a Cristiano Ronaldo. L’anno scorso era l’uomo in più di una squadra forte, adesso è l’uomo ... ilnapolista

