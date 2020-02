Avellino, Izzo: “Documentazione mancante, impossibile il passaggio di quote” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il colpo di scena in casa Us Avellino 1912 è servito. Ecco la nota ufficiale del presidente Luigi Izzo: “In seguito alle innumerevoli richieste a mezzo pec e l’infruttuoso incontro del giorno 6.02.20 avuto tra i consulenti, nella giornata di ieri è stata inviata l’ennesima comunicazione a mezzo PEC ove si concedeva una ulteriore proroga, con scadenza alle ore 9.00 di stamani, affinchè venissero inviati i documenti amministrativi e contabili, analiticamente elencati, necessari per il trasferimento del pacchetto societario. Tra l’altro non è stata data nemmeno evidenza, come richiesto anche nell’interesse dei nuovi soci, dei pagamenti riguardanti la rata di acquisto e il debito tributario. Stando così le cose i soci Luigi Izzo, Sabatino Autorino e Renato De Lucia si trovano nell’impossibilità di dare seguito alla ... anteprima24

