Ascolti TV 6 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: torna la D’Urso che cavalca il caso Morgan Bugo a Sanremo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Con l’arrivo della domenica post Festival di Sanremo si è riaperta una vera e propria lotta ad armi pari, in Italia in quanto a Ascolti: tra chi lamenta una concorrenza non ottimale da parte di Mediaset e le altre e chi invece sottolinea questa come una scelta saggia, che cosa è successo in termini di share.Pertanto, quali sono stati gli Ascolti del 9 Febbraio 2019? Come sono andati i programmi di tutto il giorno in termini di share a partira prima serata?Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 8Febbraio 2020.Nella serata di ieri, domenica 9 Febbraio 2020,Nella serata di ieri, domenica 9 Febbraio 2020, su Rai1 la fiction Come una Madre ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha ... italiasera

zazoomnews : Ascolti tv domenica 9 febbraio 2020 - #Ascolti #domenica #febbraio - zazoomblog : Ascolti tv domenica 9 febbraio 2020 - #Ascolti #domenica #febbraio - sosbiglietti : Sanremo 2020 ascolti TV Serata Finale -