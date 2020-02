Angela Merkel perde la sua erede

Germania - l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi : lascerà la presidenza Cdu. Il partito di governo resta senza leadership : l’erede di Angela Merkel ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. Annegret Kramp-Karrenbauer ha annunciato al partito di voler “organizzare la candidatura alla cancelleria per l’estate, di voler preparare il partito per il futuro e di voler poi lasciare la presidenza della Cdu”. È quanto riporta la Dpa citando fonti interne ai cristiano-democratici tedeschi. La ...

Angela Merkel ha fatto dimettere uno dei suoi ministri che si era congratulato con il governatore eletto coi voti dell’estrema destra : Sabato la cancelliera tedesca Angela Merkel ha fatto dimettere Christian Hirte, uno dei ministri del suo governo, quello responsabile per i Lander dell’Est, perché si era congratulato con Thomas Kemmerich per la sua elezione a governatore della Turingia. Kemmerich –

Turingia - il coraggio di Angela Merkel : La crisi in Turingia si avvia alla sua normalizzazione. Dopo la spericolata manovra dei liberali e dei cristiano-democratici della Turingia con la quale è stato votato un Presidente del Land (Kemmerich) del più piccolo gruppo parlamentare (i liberali) con i voti dell’estrema destra di AfD, la situazione è stata sbloccata dal ritorno di Angela Merkel dal viaggio istituzionale in Sud Africa e Angola. La coalizione del ...

Ecco cosa fa tremare Angela Merkel in Germania : La Germania di Angela Merkel è entrata in una fase critica: a metà del guado di quella che è destinata ad essere l’ultima legislatura di governo della Cancelliera, infatti, il Paese vive un momento politico-economico estremamente delicato. Berlino, sul piano strategico, studia come capitalizzare il rafforzamento della sua centralità in Europa dopo la nascita della Commissione von der Leyen e arriva, prima nel Vecchio Continente, a ...

Angela Merkel come non l'avete mai vista : protagonista inconsapevole di "Uniform" : Dall’omologazione fino alla realtà individuale le uniformi comunicano sempre informazioni di rango, di posizione, di appartenenza e di autorevolezza combinando qualità funzionali e formali. Da un lato pareggiano le persone indipendentemente dal censo; dall’altro diventano nel tempo un riferimento per la moda e la produzione di massa dell’abbigliamento. “La moda che psicologicamente rispecchia la vita ...

Giorgia Meloni sulla missione Sophia : "Angela Merkel teme sia un servizio taxi verso l'Italia - e la sinistra?" : La missione navale Sophia mette in croce l'Italia. Il piano nato nel 2015 per contrastare i trafficanti, può diventare un boomerang per il nostro Paese. "missione navale europea Sophia 'non sia un servizio taxi dalla Libia all'Italia' per immigrati illegali - scrive su Twitter Giorgia Meloni, specif

Angela Merkel al Financial Times : "L'Ue è la nostra assicurazione sulla vita" : “Vedo l’Unione europea come la nostra assicurazione sulla vita. La Germania è troppo piccola per essere influente da sola, ed è per questo che dobbiamo sfruttare tutti i vantaggi del mercato unico”, parola di Angela Merkel. La cancelliera tedesca parte da questo presupposto nella lunga intervista che ha rilasciato al Financial Times quando mancano due settimane alla Brexit. Ed è proprio ...

Giuseppe Conte - la telefonata con Angela Merkel sulla Libia e sulla crisi Stati Uniti-Iran : Giuseppe Conte si attiva sul fronte della crisi Stati Uniti-Iran scaturita dall'uccisione del generale Qasem Soleimani su ordine di Donald Trump. Nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio, il premier ha avuto una lunga conversazione telefonica con la cancelliera Angela Merkel, nel corso della quale "sono st

Angela Merkel al discorso di fine anno : «Hanno ragione i giovani che protestano : il cambiamento climatico è una minaccia» : Nel suo messaggio di fine anno, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso che lotterà con tutte le forze per combattere i cambiamenti climatici e per permettere alle future generazioni di vivere in pace e prosperità. «Il riscaldamento globale è reale, è una minaccia», ha affermato nel discorso che sarà trasmesso in tv per l’ultimo dell’anno. «Dobbiamo fare tutto ciò che è umanamente possibile per superare questa sfida ...

Angela Merkel - la sua Germania nuova patria dei poveracci : oltre il 15% vive in miseria : Nonostante la cancelliera Angela Merkel sostenga che i tedeschi di oggi vivano nella migliore Germania che sia mai esistita, ricca e prospera, e nel resto del mondo il Paese che si trova nel cuore dell' Europa sia preso a modello di un' economia efficiente e in continua espansione, la Germania è att

La bufala di Angela Merkel figlia di Adolf Hitler : Il 21 dicembre 2019 l’account @DeepStateExpose pubblica un tweet con la foto di una bambina insieme ad Adolf Hitler. Secondo l’utente si tratterebbe di sua figlia e addirittura la associa ad Angela Merkel: «Hitler & his daughter, Angela Merkel Hitler». Chiunque potrebbe fare due semplici conti: Hitler morì il 30 aprile 1945, mentre Angela Merkel nacque ben 9 anni dopo, per la precisione il 17 luglio 1954. Non si tratta ...

Angela Merkel visita Auschwitz : “Non dobbiamo dimenticare mai. Nessuna tolleranza su antisemitismo” : Non dobbiamo dimenticare mai. Nessuna tolleranza su nessun antisemitismo", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, in visita al campo di concentramento di Auschwitz. È la prima volta che Merkel varca il famoso cancello con la scritta 'Arbeit macht frei': la scorsa settimana ha annunciato la concessione di 60 milioni di euro alla fondazione Auschwitz-Birkenau. Il fondo verrà utilizzato per la manutenzione del campo, in cui trovarono la ...

Angela Merkel ad Auschwitz - prima volta da Cancelliera : «Nessuna tolleranza su antisemitismo» : Per la prima volta Angela Merkel fa visita da Cancelliera al campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dell'Olocausto da Cancelliera. L'ultimo cancelliere a visitare Auschwitz...