Adesso il prezzo del petrolio rischia di crollare (Di lunedì 10 febbraio 2020) La recente paura legata ad un possibile incremento dell’epidemia del Coronavirus abbinato a ulteriori elementi di instabilità mondiale potrebbero rivelarsi catastrofici per il mercato del petrolio, secondo quanto analizzato da alcuni economisti dell’agenzia di rating Moody’s e secondo l’esperto di idrocarburi Gaurav Sharma su Forbes. In questo scenario, le possibilità che il prezzo del petrolio sprofondi sotto i 30 dollari al barile sono tutt’altro che remote, considerando una serie di fattori che con ogni probabilità porteranno all’instabilità della filiera e con le proiezioni dello scorso anno che si possono considerare completamente stravolte. E nonostante i tentativi dell’Opec+ di limitare i danni, il prezzo del greggio è destinato comunque a cadere a picco nei prossimi mesi, in uno shock peggiore di quello vissuto dal comparto nel 2016 e ... it.insideover

