VIDEO Valentino Rossi, nuovo forcellone in carbonio nei Test MotoGP a Sepang (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentino Rossi ha adottato il forcellone in carbonio in occasione dei Test MotoGP che sono andati in scena a Sepang. Il Dottore ha voluto provare questo nuovo elemento sulla sua Yamaha, si era già visto ai Test di Misano della passata stagione. Di seguito il VIDEO del nuovo forcellone di Valentino Rossi utilizzato nei Test MotoGP, nella terza giornata il nove volte Campione del Mondo ha concluso in quinta posizione a meno di due decimi dal leader Fabio Quartararo VIDEO nuovo forcellone Valentino Rossi: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MotoGP stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

SkySportMotoGP : ?? '#Sanchez titolare' ?? Il VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SepangTest #InterMilan - GioPanariello : Amici! Visto l’amore che ci diamo ogni volta che ne abbiamo l’occasione, come non passare insieme San Valentino?!… - mary2035770440 : RT @lavixjk: mentre studio storia fate uno screen,la persona che uscita sarà quella con cui passerete il vostro san valentino?? https://t.co… -