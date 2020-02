Pozzuoli, nella notte lo schianto: drammatiche le conseguenze (Di domenica 9 febbraio 2020) Tragico incidente a Pozzuoli: uno scontro frontale tra due macchine. Tre feriti, di cui uno in gravissime condizioni. Un terribile schianto, a mezzanotte. E’ successo a Pozzuoli, in via Provinciale Pianura: due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Violentissimo l’impatto. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in gravissime … L'articolo Pozzuoli, nella notte lo schianto: drammatiche le conseguenze proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

