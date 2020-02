PAGELLE Parma Lazio 0-1: Caicedo rapace, Caprari non incide VOTI (Di domenica 9 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Parma Lazio Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Parma e Lazio, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Caicedo FLOP: Caprari VOTI Parma (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6,5, Gagliolo 6,5 (79′ Pezzella SV); Kucka 6, Brugman 5,5 (61′ Kulusevski 6), Hernani 6; Caprari 5 (67′ Sprocati 5), Cornelius 5, Kurtic 6. Allenatore: Roberto D’Aversa Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Patric 6,5, Luiz Felipe 6,5, Acerbi 6,5; Marusic 5,5 (57′ Lazzari 6,5), Parolo 6, Leiva 6 (82′ Cataldi SV), Luis Alberto 6,5, Jony 6; Caicedo 7 (62′ Correa 6), Immobile 5,5. Allenatore: Simone Inzaghi Leggi su Calcionews24.com calcionews24

