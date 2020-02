Non è Sanremo, Diodato vince e riscatta il ruolo della stampa (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 si è concluso con un record storico, quello del 60,6 % di share che incorona Amadeus e soprattutto Fiorello, che da oggi nessuno si vergognerà più di definire il più grande showman della nostra storia. Questo però è anche il festival delle polemiche dell’ultima sera, quando Sky in barba all’embargo commette un errore umano importante dando il vincitore con 43’ di anticipo. Non è Sanremo, l’analisi del voto e quello che è successo durante la finale La nota del collega alle 3:15 di notte su un presunto ticker preparato senza aver saputo prima l’informazione non regge per un motivo molto semplice: al mattino i colleghi dei quotidiani avevano implorato Amadeus di dare il vincitore entro massimo 1:30/1:45, suscitando subito grande fermento in sala stampa. Il direttore artistico a quel punto aveva promesso di dare priorità assoluta alla gara, posizionando gli ... giornalettismo

