Migranti: Alarm phone segnala barcone in difficoltà con 91 a bordo, sicuramente verranno in Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) E' la solita trafila, l'aereo Moonbird segnala, qualche nave Ong accorre e si dirige verso la Sicilia, il governo giallorosso fa finta di nicchare, poi spalanca i porti, la magistratura resta indifferente firenzepost

FirenzePost : Migranti: Alarm phone segnala barcone in difficoltà con 91 a bordo, sicuramente verranno in Italia… - MariaLu91149151 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: barcone con 91 naufraghi a bordo in pericolo #migranti - polisblogit : Migranti, Alarm Phone: barcone con 91 naufraghi a bordo in grave pericolo -