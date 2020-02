LIVE Virtus Bologna-Tenerife 42-572, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: l’Iberostar cerca di spaccare la partita a metà terzo quarto (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-60 Si crea lo spazio per Teodosic, è la tripla del nuovo -10! 47-60 Tripla difficile di Yusta, sono i primi tre della sua partita. 47-57 Ricci da tre! Possibile reazione Virtus. 44-57 2/2 Hunter. Markovic cerca l’alley oop con Hunter, il fallo è di Bogris e ci saranno così due liberi. 42-57 White porta via la palla a Teodosic e segna il +15 Tenerife, time out chiamato da Djordjevic a 5’05” dalla chiusura del terzo quarto. 42-55 Salin a segno da tre. 42-52 Semigancio perfetto di Shermadini. 6′ a fine terzo quarto. 42-50 Splendido schiacciato a terra di Teodosic per Gamble che schiaccia! 40-50 Stoppata irregolare di Shermadini su Teodosic, due punti validi perché la palla aveva toccato il tabellone. 38-50 Stavolta va in entrata Huertas, esploso con tutta l’esperienza dei suoi 36 anni. 38-48 Realizza ... oasport

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Tenerife 7-2 Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: polveri bagnate nei primi cinque minuti… - Pianeta_Basket : LIVE - Virtus Bologna vs Iberostar Tenerife / Coppa Intercontinentale - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Tenerife, Finale Coppa Intercontinentale in DIRETTA: le V nere si giocano il trofeo! -