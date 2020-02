Juventus, infortunio Douglas Costa: condizioni e tempi di recupero (Di domenica 9 febbraio 2020) L'esterno offensivo brasiliano ha ancora una volta alzato bandiera bianca nel finale di Verona-Juve per l'ennesimo problema muscolare. Questa volta il fastidio riguarda il flessore della coscia sinistra. Non una buona notizia dunque per Sarri che rischia di perdere nuovamente il giocatore in un momento caldissimo della stagione, con tante partite in programma tra cui, la doppia sfida col Milan di Coppa Italia, il big match con l'Inter e gli ottavi di Champions. L'allenatore dovrà fare ricorso, ancora una volta a soluzioni alternative. fanpage

