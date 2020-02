Il chiarimento di Sky Tg 24 sull’annuncio di Diodato vincitore (Di domenica 9 febbraio 2020) Lo spettacolo di questo Sanremo non è stato solo quello che si è visto in televisione. Con un anticipo di oltre 30 minuti rispetto all’annuncio sul palco dell’Ariston, dato poi da Amadeus in fretta e furia, Sky TG 24 ha indicato Diodato come vincitore di Sanremo. Una fuga di notizie non voluta? Sembrerebbe di no, almeno per quanto dichiarato da un giornalista di Sky durante la conferenza stampa. Si tratterebbe di un errore in linea con quanto accaduto alla Rai, che ha dato Tecla come vincitrice di Sanremo Giovani prima che fosse effettivamente annunciato il nome del primo classificato (quello di Leo Gassman). LEGGI ANCHE >>> Sky TG 24 annuncia il vincitore di Sanremo prima ancora di Sanremo Il chiarimento di Sky sull’annuncio di Diodato vincitore Sanremo 2020 Nell’ultima notte di Sanremo 2020, quella della finale, i social hanno avuto da ridire su quanto ... giornalettismo

