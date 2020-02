Elettra Lamborghini, incidente a Sanremo: Amadeus copre il seno con i fiori (Di domenica 9 febbraio 2020) Piccolo incidente sul palco per Elettra Lamborghini che nella serata finale di Sanremo durante la sua esibizione non è riuscita a reggere la sua scollatura vertiginosa, mostrando per un attimo il seno, coperto poi da Amadeus con dei fiori. Elettra Lamborghini, fuori di seno sul palco La verve energica di Elettra Lamborghini si è rivelata più travolgente del previsto. Nell’ultima serata di Sanremo, l’ereditiera si è esibita sul palco mettendo in mostra una scollatura davvero vertiginosa di una sensuale e aderente tuta blu ricoperta di strass. La performance della cantante però si è rivelata più energica del previsto, tanto che ad un certo punto nemmeno il vestito (già in difficoltà dalla sua discesa dalle scale) è riuscito più a contenere la sua esuberanza, mostrando per un attimo il seno in eurovisione. La cantante ha cercato subito di rimediare coprendosi e mostrando ... notizie

- Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: "no, adesso ultima arrivo io!". #Sanremo2020 - Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020