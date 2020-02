Domenica In: Elettra Lamborghini dà buca per evitare Selvaggia Lucarelli (Di domenica 9 febbraio 2020) Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini dà forfait. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2020, avrebbe dovuto presenziare nell’odierna puntata di Domenica In, ma ha abbandonato il Teatro Ariston poco prima della diretta per evitare il confronto con Selvaggia Lucarelli. Domenica In: Elettra Lamborghini abbandona prima della diretta A spiegarlo proprio quest’ultima che, dopo un break pubblicitario, ha raccontato cos’era successo ad una Mara Venier basita. “Ho saputo che Elettra Lamborghini doveva entrare dieci minuti fa, era qui fuori pronta, vestita d’oro e truccata, dopodiché è andata via da Sanremo, da qua, ha girato i tacchi perchè ha visto che c’ero io, perchè non voleva incontrare me. Ha fatto bene, io posso essere antipatica, posso essere quello che volete, ma se si decide di fare questo mestiere non si scappa dal ... davidemaggio

