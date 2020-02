Domenica In, Elettra Lamborghini dà buca a Mara Venier per via di Selvaggia Lucarelli (Di domenica 9 febbraio 2020) Nella puntata odierna di Domenica In, dedicata al Festival di Sanremo, la zia Mara ha ospitato tutti i cantanti in gara per discutere e ascoltare nuovamente le loro canzoni. Tra i tanti, la bellissima Elettra Lamborghini ha deciso di non presentarsi a causa di una diatriba con Selvaggia Lucarelli. Il motivo sarebbe principalmente legato ad un tweet decisamente pungente della giornalista nei confronti della twerking Queen. Ecco cosa aveva scritto due giorni fa la Lucarelli: La Lamborghini è il coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei. #Sanremo2020— Selvaggia Lucarelli (@stanzaSelvaggia) February 7, 2020 La Lucarelli si è così giustificata in diretta: Io posso essere antipatica, quello che volete, ma ci si confronta con i giornalisti, non si scappa. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra. Ho fatto una battuta su twitter ... trendit

