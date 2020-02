Virus, italiano è in buone condizioni

"Il giovanecontagiato dal coronaviris è in. Invariato il quadro clinico". Lo rende noto lo Spallanzani. Il ragazzo, che ha iniziato la terapia antivirale, ha una lieve febbre e iperemia congiuntivale in fase di risoluzione. "E' sereno, è in contatto con la famiglia e continua il suo lavoro di ricercatore", dicono dall'ospedale, dove ancora 14 pazienti ricoverati attendono l'esito del test. Stabili ledella coppia cinese: restano in terapia intensiva con prognosi riservata.(Di sabato 8 febbraio 2020)