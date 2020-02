Ultimi sondaggi politico elettorali, torna a crescere la Lega, fermo il Pd, in caduta libera M5S, in fase di sorpasso FDI (Di sabato 8 febbraio 2020) La Lega torna a crescere. A renderlo noto sono i sondaggi di Index Reserch per Piazzapulita. Il Carroccio sembra aver assorbito la batosta elettorale in Emilia Romagna del 27 gennaio scorso con la vittoria, se pure di misura, di Stefano Bonaccini, candidato governatore del centrodestra. Il partito di Salvini si conferma primo partito in Italia con il 31,5% dei consensi. La Lega, secondo l’istituto Index, nell’ultima settimana ha guadagnato lo 0,5% di consensi. Scende invece il secondo partito in Italia. Il Partito Democratico, forse anche per l’immobilismo del governo, non riesce a superare il 20% dei consensi attestandosi al 19,2% delle intenzioni di voto. Una differenza di voto abissale tra la Lega e il Pd. Sembra oramai in caduta libera il Movimento 5 Stelle che non riesce a risalire la china. Anche questa settimana le intenzioni di voto dei ... baritalianews

