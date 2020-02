Treno deragliato, indagati 5 operai di Rfi per l’incidente di Lodi (Di sabato 8 febbraio 2020) Treno deragliato, indagati 5 operai di Rfi per l’incidente di Lodi Sono indagati cinque operai di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per la tragedia del Treno Frecciarossa deragliato all’alba di giovedì 6 febbraio 2020 all’altezza di Ospedaletto Lodigliano, in provincia di Lodi. Si tratta dei cinque addetti che, poche ore prima del disastro, avevano lavorato sullo svincolo ferroviario in corrispondenza del quale si è verificato l’incidente, nel quale sono morte due persone e sono rimaste ferite 31. I cinque (quattro operai e un capo squadra) – già stati destinati ad altro incarico – sono indagati dalla Procura di Lodi per i reati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. Si fa largo, dunque, l’ipotesi dell’errore umano per spiegare il malfunzionamento dello “scambio” di rotaie che ha provocato il ... tpi

