Thailandia, sparatoria in un centro commerciale: "Molti morti". Ad aprire il fuoco un soldato (Di sabato 8 febbraio 2020) Thailandia, sparatoria in un centro commerciale: "Molti morti" Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, in un centro commerciale a Khorat, nel nord-est della Thailandia, c'è stata una sparatoria che secondo le prime informazioni fornite dalla polizia ha provocato "molti morti". Secondo quanto si apprende, ad aprire il fuoco sulle persone presenti all'interno del centro commerciale è stato un soldato thailandese. I media locali parlano di "almeno 12 morti", ma le notizie sono ancora frammentarie. Al momento non si conoscono né le motivazioni di quello che sembra a tutti gli effetti un attentato, né se l'autore della sparatoria sia stato catturato dalla polizia. Notizia in aggiornamento

