Separazione coniugi: nomina Amministratore di sostegno e conflitto familiare (Di sabato 8 febbraio 2020) L’istituto dell’Amministrazione di sostegno è una figura giuridica introdotta, nel nostro ordinamento, per tutelare quei soggetti che, a causa di una malattia o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La ratio dell’istituto è, dunque, quella di tutelare la gestione patrimoniale di soggetti deboli, ovvero di quelle persone che in un determinato momento della propria vita siano impossibilitate a provvedere alle proprie necessità. Nell’iter che porta alla nomina dell’Amministratore di sostegno figura fondamentale è quella del Giudice, cosiddetto Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare, a seguito di ricorso, provvede con decreto a nominare l’Amministratore disponendo l’indicazione dell’oggetto dell’incarico, degli atti che l’Amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto ... leggioggi

mauro_fratini : @fattoquotidiano Sembra una lite fra coniugi in separazione Sei un insensibile Finalmente mi libero di te e p… - Ettore572 : RT @MauroSutto: ????Approvato il Disegno di Legge dell'Assessore Stefania Segnana a sostegno dei coniugi separati! La legge approvata ieri in… - MauroSutto : ????Approvato il Disegno di Legge dell'Assessore Stefania Segnana a sostegno dei coniugi separati! La legge approvata… -