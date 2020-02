Sanremo 2020 la finale 8 febbraio: la scaletta, gli ospiti e il vincitore dell’edizione 70 (Di sabato 8 febbraio 2020) Siete pronti per fare le ore piccole? Bene ieri abbiamo finito intorno alle 2,25 di notte per cui per la finale di Sanremo in onda oggi 8 febbraio 2020, non ci aspettiamo di finire prima delle 3! Ma l’orario che Amadeus si è dato, lo scopriremo solo intorno alle 19 quando sarà rivelata la scaletta definitiva di questa quinta e ultima serata del Festival. Che cosa succederà quindi nella finalissima di Sanremo 2020 in diretta l’8 febbraio? Chiaramente assisteremo alla proclamazione del vincitore di questa 70esima edizione per cui grande attesa. Al momento sul podio, dopo la votazione della sala stampa ( giornalisti, tv radio e web) ci sono Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini tattici ma ricordiamo che alla classifica di ieri si dovranno sommare le classifiche maturate in precedenza. Questa sera poi si vota di nuovo e ai voti delle giurie si uniranno quelle del pubblico a ... ultimenotizieflash

