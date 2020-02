Pizarro: “Arbitri? Non mi stupisce niente, a Torino è sempre stato così…” (Di sabato 8 febbraio 2020) Un altro personaggio si aggiunge alla lista di tutti coloro i quali hanno espresso un pensiero sulle polemiche sollevate da Rocco Commisso nel post Juventus-Fiorentina. E’ l’ex centrocampista della squadra viola David Pizarro, intercettato da alcuni giornalisti al termine della sfida di questo pomeriggio tra i toscani e l’Atalanta. Non mancano le frecciate da parte del cileno. Eccole di seguito. “Gli arbitri? A me non stupisce niente, certi episodi mi sono successi con tutte le squadre con cui ho giocato in Italia quando andavo a Torino… Bisogna far imparare al presidente di cosa si sta parlando, soprattutto fargli capire in una questione più ampia cosa significa la Juventus qua in Italia”. La Fiorentina perde e Commisso finisce nella bufera: “Oggi non dà la colpa all’arbitro? Spero ti caccino” Paura in casa Juve: “L’obiettivo è far fuori ... calcioweb.eu

TuttoMercatoWeb : Pizarro: 'Arbitri? Dite a Commisso che con la Juve è sempre stato così' - capitanoGenoatw : RT @TuttoMercatoWeb: Pizarro: 'Arbitri? Dite a Commisso che con la Juve è sempre stato così' - romanewseu : #Pizarro: “A Roma incertezza e depressione. Gli arbitri? Con la #Juventus sempre così” #ASRoma… -