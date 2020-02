Pago e Serena Enardu si sposano? La risposta di lei lascia tutti senza parole (Di sabato 8 febbraio 2020) Una delle coppie più famose e chiacchierate della tv ormai è insieme all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Serena Enardu e Pago in queste ultime ore si sono lasciati andare e hanno iniziato a parlare in modo più approfondito della loro relazione e del futuro. Pago inoltre ha anche ammesso di essere molto preoccupato: ha paura che la fame mediatica possa rovinare in qualche modo la loro relazione. Dopo alcune riflessioni il cantante ha anche espresso il suo pensiero su un possibile matrimonio, vediamo insieme cosa è successo. Pago e Serena Enardu si sposano? La risposta di lei Dopo cena i vari concorrenti del GF Vip si sono messi insieme a scherzare e chiacchierare, mentre Pago e Serena sono rimasti in disparte. Nessuno si sarebbe mai aspettato quello che poi è accaduto. Ecco cosa ha detto il cantante alla sua ritrovata amata: “Non voglio che si accendano delle ... velvetgossip

LuniVale : @vieliminotutti Antonella tira giù le mutande a Pago così Serena si diverte. - giadinagrisu : RT @tempoweb: #serena e #pago L'ultima proposta manda in escandescenza i social - contessajuuyo : #gfvip Pago Serena parlano di matrimonio... E non sarebbe per visibilità? -