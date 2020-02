Napoli, comunità cinese: "In prima linea contro rischio coronavirus" (Di sabato 8 febbraio 2020) Oltre 7500 persone, che diventano 15mila includendo la provincia vesuviana e chi non ha il permesso di soggiorno: è la comunità cinese a Napoli, che da molti anni è rappresentata da Wu Zhiqiang, noto come Salvio Wu, da oltre due decenni nel capoluogo partenopeo. Attività cinesi, per il coronavirus calo tra il 50 e il 70 per cento “A Roma - racconta a Sky Tg24 - ci sono attività cinesi che stanno letteralmente per chiudere e hanno affisso tanto di cartello. Qui la situazione è leggermente migliore perché la comunità napoletana è in genere molto accogliente, però le nostre attività stanno perdendo molti guadagni”. Più o meno il 50 per cento dei negozi cinesi, il 70 per cento dei ristoranti cinesi e giapponesi. A generare paura e pregiudizio è il coronavirus, per il quale non si registrano casi in Campania, tuttavia l’effetto dell’allarme globale si fa sentire anche qui e sfocia talvolta ... tg24.sky

