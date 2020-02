Morgan e Bugo squalificati da Sanremo! L’annuncio di Amadeus (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo squalificati dopo aver abbandonato il Festival. L’annuncio di Amadeus Interrotta l’esibizione di Morgan durante la quarta serata di Sanremo dopo che Bugo ha abbandonato il palco. La coppia artistica era arrivata sul palco dell’Ariston cantando i primi secondi di una canzone che non era Sincero, il brano in gara. Quando Amadeus si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, Bugo ha lasciato Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione è stato costretto a interrompere l’esibizione di Morgan: “Che succede? Dov’è andato Bugo?” In soccorso di Amadeus è arrivato Fiorello che ha svelato: “Mi hanno detto corri, vai sta accadendo qualcosa”. Morgan, incredulo, ha affermato di non potere andare avanti con la gara. Dopo l’ultima esibizione per questa sera, alle 2:10 è arrivata una comunicazione ... lanostratv

trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… - IlContiAndrea : Ordine di uscita dei Big #Sanremo2020 #QuiSanremo Zarrillo Junior Cally Masini Riki Gualazzi Anastasio Levant… -