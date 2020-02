Leo Gassmann vince tra i giovani – Festival Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) E’ Leo Gassmann ad aggiudicarsi la vittoria tra i giovani al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Vai bene così”. Giovane e di talento. Non cadiamo nella trappola del “figlio di”, Leo Gassmann sa il fatto suo e ce lo ha dimostrato sia sul palco del Festival di Sanremo 2020 sia in conferenza stampa da noi giornalisti, in cui ci ha raccontato il suo progetto musicale, l’esperienza di Sanremo e la sua vita quotidiana tra musica e studi universitari. Leonardo Gassman, in arte Leo Gassmann, è un cantante e chitarrista romano figlio di Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz. Figlio e nipote d’arte (il nonno era Vittorio Gassman), Leo nasce a Roma nel 1998. Si è avvicinato alla musica fin da piccolo. Il suo percorso musicale inizia a 7 anni quando impara a suonare la chitarra classica. A 9 anni è entrato al Conservatorio di Santa Cecilia, e ... romadailynews

