La Juve cade di rigore a Verona: 2-1 dell'Hellas in rimonta con Pazzini (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Verona non è un abbaglio. La squadra di Juric al Bentegodi rimonta e batte i campioni d'Italia della Juventus, andati in vantaggio con il solito gol di Cristiano Ronaldo in rete per la... ilmattino

RedazioneFM : #SerieA: La #Juve cade a #Verona, la squadra di #Juric vince in rimonta 2-1 - JuvMania : Una #Juve superficiale cade al Bentegodi sotto i colpi del Verona, nonostante il gol di Cristiano Ronaldo.… - emizarre : RT @fcin1908it: Serie A, ottime notizie per l'Inter: la Juve cade a Verona, chance ghiotta per i nerazzurri - -