Elodie bomba sexy a Sanremo. Ma il piccolo incidente è dietro l’angolo: “Che bomba!” (Di sabato 8 febbraio 2020) Elegantissima e super sexy, Elodie si presenta al festival di Sanremo e stende tutti. Cantante ormai affermata del panorama musicale italiano, nel 2009 ha tentato di entrare a X-Factor nel 2009 e nel 2015 è una delle allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi (il video). A quel punto inizia la scalata di Elodie Di Patrizi verso il successo: il primo album è uscito nel 2016. La sua hit nell’estate del 2029, Margarita, ad esempio, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale. È proprio grazie a questa canzone, infatti, che Elodie Di Patrizi ha conosciuto colui che è diventato il suo fidanzato, il rapper milanese Marracash. Ma oltre alla bellezza della sua voce, Elodie Di Patrizi riesce a incantare anche per la sua sensualità selvaggia e provocante, senza per questo diventare mai esageratamente ostentata e volgare.



trash_italiano : Elodie è una bomba, non le si può dire nulla. Bravissima. #Sanremo2020 - mary_giambly : RT @NelleRapide: MANDATE QUESTA BOMBA ALL’EUROVISION SUBITO #Sanremo2020 #elodie #esc - shesmymelody : @LaValentina90 No, fosse per me punterei su Levante, Elodie o proprio in extremis Rancore perché la base è una bomb… -