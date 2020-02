Elettra Lamborghini commenta in modo epico la squalifica di Bugo e Morgan: “Nooo adesso arrivo ultima io” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ieri sera Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston e lui e Morgan sono stati squalificati per defezione. Pochi istanti dopo la scena trash Elettra, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Due ha commentato in modo epico quello che è successo. “Eliminati? Noooooo, vuol dire che adesso fanno arrivare me ultima”. La regina del twerking però non c’ha azzeccato, visto che la sala stampa ha riservato gli ultimi posti ai cantanti di Amici, anche se certamente non si è piazzata benissimo. Poco male, Elettra, Elettra Lamborghini si rifarà con i risultati dello streaming e delle radio. Musica (e Bugo il resto scompare) è una bomba pop, super orecchiabile e andrà certamente bene nelle classifiche di vendita. Visualizza questo post su Instagram Elettra Lamborghini PREOCCUPATA DI ARRIVARE ULTIMA DOPO LA squalifica DI Bugo E Morgan ... bitchyf

