'Uomini e Donne': l'opinione di Chia sulla puntata del Trono over del 7/02/20 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sì, lo so che nelle scorse settimane mi ero lamentata perché avevano barbaramente tagliato dalla messa in onda del Trono over la sfilata maschile a tema L'uomo che non deve chiedere mai, mostrandone solo qualche stralcio nei minuti conclusivi della puntata relativa alla sfilata femminile, ma mo me lo devono spiegare il senso di farcela vedere proprio oggi, così a caso, in ritardo di quasi venti giorni rispetto a quella delle dame, perché mi sfugge. La Mennoia stava giocando con Saki che l'ha distratta e ha scambiato l'ordine delle videocassette delle registrazioni? Il Trono classico fa così schifo che hanno pensato che tutto sommato fosse meglio uno scarto degli over che una nuova puntata su Carlo Pietropoli? C'è stato un party in redazione con Francesco Monte come special guest? A commentare in differita i programmi di Queen Mary ci siamo abituati, per carità ...

