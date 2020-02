Uomini e Donne: Gemma e quel ballo vietato ai minori (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Uomini e Donne Gemma si fa trascinare in un ballo sensuale con Emanuele e colta dalla passione caccia via Antonella tra gli applausi del pubblico in studio Emanuele, il cavaliere di Uomini e Donne, brucia di passione per Gemma e, colto da una forza incredibile, si scatena in un ballo molto speciale con la dama di Torino, dando vita a un momento memorabile del Trono Over, maArticolo completo: Uomini e Donne: Gemma e quel ballo vietato ai minori dal blog SoloDonna solodonna

stanzaselvaggia : Leggo che la madre della Leotta è indignata per le critiche delle donne alla figlia, dicendo che le donne sono le p… - lapinella : Ieri sera @AchilleIDOL si e’ trasformato in Ziggy Stardust ( uno degli alter ego di Bowie) e ha omaggiato tutte le… - antoniospadaro : 40 milioni di persone sono coinvolte in una qualche forma di schiavitù moderna. Molte di essi sono migranti. Diamo… -