Tom Hardy sarà l'esploratore Ernest Shackleton in un film biografico (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le incredibili avventure dell'esploratore Ernest Shackleton saranno raccontate in un film con star Tom Hardy! Tom Hardy interpreterà l'esploratore Ernest Schackleton in un nuovo film biografico di cui sarà anche produttore tramite la sua Hardy Son & Baker. Il progetto racconterà la storia del leggendario leader di tre spedizioni, tra cui quella durata dal 1914 al 1917 a bordo della nave Endurance. Dopo essersi ritrovati con un'imbarcazione distrutta a causa dell'impatto con il ghiaccio, Shackleton ha guidato l'equipaggio in un viaggio durato mesi e a temperature proibitive fino a quando hanno raggiunto la terraferma. Re Edward VII gli ha conferito alcune medaglie al valore e l'uomo è morto all'età di soli 47 anni, a causa ... movieplayer

