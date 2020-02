Tennis, Roger Federer e Rafael Nadal si sfidano questa sera: “The Match in Africa” davanti a 50000 spettatori! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roger Federer e Rafael Nadal sono pronti per tornare in campo: questa sera (venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 19.30) le due icone del Tennis mondiale si sfideranno a Cape Town (Sudafrica) in una partita di esibizione il cui incasso sarà devoluto in beneficenza. Il ribattezzato “The Match in Africa” si preannuncia altamente vibrante, scoppiettante ed emozionante: lo spagnolo e lo svizzero, attualmente numero 2 e numero 3 al mondo alle spalle di Novak Djokovic, giocheranno davanti a 50000 spettatori per quella che diventerà la partita di Tennis col pubblico più numeroso della storia. I due fuoriclasse si sono affrontati 40 volte in carriera (24 successi del mancino di Manacor, 16 per il Maestro di Basilea) ma l’incontro di questa sera, trasmesso in diretta tv su Eurosport e su SuperTennis, ha un peso non soltanto sportivo ma anche sociale: i proventi sosterranno ... oasport

