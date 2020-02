Seconda Guerra Mondiale: a Milano una mostra la racconta, a 75 anni dalla fine (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il 1° maggio 2020 saranno trascorsi 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in Italia. Per l’occasione, il centro culturale La Casa di Vetro di Milano aprirà al pubblico, il 15 febbraio, la mostra "La Guerra Totale": un percorso attraverso gli anni più devastanti della Storia contemporanea, raccontato attraverso immagini uniche nel loro genere. Fotografia e Storia s’incontrano, riscoprendo gli scatti più suggestivi degli archivi fotografici americani. fanpage

