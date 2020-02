Sanremo, Ghali cade dalle scale: paura e urla all’Ariston (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Ghali cade dalle scale a Sanremo 2020 ma è uno stuntman: cosa è successo all’Ariston Nel corso della quarta puntata di Sanremo 2020 si sono vissuti secondi di paura: Ghali è caduto dalle scale. Ospite di Amadeus, annunciato da Vincenzo Mollica a cui il direttore artistico e Fiorello hanno reso omaggio, è entrato in scena cadendo (per finta) dalle scale. Il pubblico in platea e in galleria si è molto spaventato per questa entrata scenica per Cara Italia, brano con il quale ha raggiunto il grande successo dopo i primi anni dedicati alla musica, ma anche per Wily Wily e Boogieman, in collaborazione con Salmo. Appena dopo è entrato il vero Ghali a Sanremo 2020 e il pubblico ha capito che era un bravissimo stuntman. Il cantante ha portato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo un medley di alcuni dei suoi più grandi successi. L’ingresso al Festival di Sanremo è stato decisamente ... lanostratv

