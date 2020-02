Sanremo 2020 Fiorello ha uno screzio con Tiziano Ferro e vuole abbandonare il festival (Di venerdì 7 febbraio 2020) Come già detto questo festival non ci fa mancare i colpi di scena. Proprio nelle ultime ore dietro le quinte di Sanremo, Fiorello Rosario minaccia di abbandonare il festival. Pare che dietro le quinte dell’Ariston la tensione stia salendo alle stelle. C’è stato un battibecco fra Tiziano Ferro e Fiorello Rosario, si dice con toni un po troppo elevati il cantante si sia lamentato delle esibizioni troppo lunghe e trascinate di Fiorello e tutto ciò faccia slittare in un ritardo clamoroso quelle del cantante. La lamentela pare non sia stata presa di buon grado dallo showman il quale alla luce di tutto questo minaccia di abbandonare in pieno percorso il festival. Quest’anno nonostante le varie difficoltà e le molteplici cosa da verificare e gestire, Amadeus sta svolgendo un ottimo lavoro, con dati di ascolto molto alti, temi di sensibilizzazione contro la violenza sulle ... bigodino

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… -