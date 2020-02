Sanremo 2020, Fiorello e Tiziano Ferro chiudono la polemica postando sui loro profili una foto abbracciati. E poi un bacio in diretta sul palco dell’Ariston (Di sabato 8 febbraio 2020) polemica chiusa, la quarta serata del festival, finora trionfale in termini di gradimento del pubblico, può cominciare. L’hashtag “#fatevenarisata” sancisce la pace tra Fiorello e Tiziano Ferro, in un post pubblicato contemporaneamente sui profili social dei due, con una foto che li ritrae alle prove abbracciati. Sembra così archiviata la tensione iniziata con la battuta fatta da Tiziano sul palco la sera di mercoledì, quando, esasperato per aver atteso fino all’1 di notte la seconda uscita, ha detto commentando l’orario: “Hashtag Fiorello statte zitto“. Giovedì sera, erano arrivate le scuse di Ferro. Ma alcune dichiarazioni di Fiorello a Selvaggia Lucarelli oggi rischiavano di alimentare di nuovo polemiche. Da qui la decisione dei due di dare un segno tangibile e inequivocabile del chiarimento avvenuto, prima con una foto pubblicata sui social e poi con un ... ilfattoquotidiano

