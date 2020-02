Salute: tutti i benefici derivanti da un allenamento in acqua (Di venerdì 7 febbraio 2020) Da un aumento della forza muscolare al bruciare un buon numero di calorie, passando per la riduzione della pressione del sangue e l’attenuazione di stress e stanchezza. Che sia alla sera, dopo un’intensa giornata al lavoro, o durante il week-end per tenersi in forma, fare sport aiuta il proprio fisico a mantenersi in Salute. Farlo in acqua, poi, secondo quanto sostengono gli esperti, porta numerosi benefici. È quanto riporta In a Bottle in un focus sul rapporto tra acqua e benessere. Ecco i benefici più importanti secondo Samir Becic, uno dei più rinomati Fitness Trainer al mondo, autore del libro “ReSYNC Your Life: 28 Days to a Stronger, Leaner, Smarter, Happier You”. Aumento della forza muscolare. L’acqua è un elemento della Natura che scorre e che produce “movimenti” che non possono essere prevedibili: dato che può fluire nelle direzioni più disparate, chi fa esercizio fisico ... meteoweb.eu

NERONECLAVDIVS : ... il ministro della salute si è lamentato con i giornalisti che 'gli asiatici si rifiutano di ricevere tutti gli… - grandebenessere : RT @MarcoRizzoPC: Pensare a vittime e feriti significa anche lavorare perché non succeda più. Le #ferrovie devono tornare ad essere complet… - PSardinio : RT @MarcoRizzoPC: Pensare a vittime e feriti significa anche lavorare perché non succeda più. Le #ferrovie devono tornare ad essere complet… -