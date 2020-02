Ruba cellulare e soldi da esercizio commerciale: trovato grazie a GPS (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – E’ accaduto ieri pomeriggio in via Tocco di Casuria presso un esercizio commerciale. Il malvivente, armato di coltello, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l’incasso e un telefono cellulare. Fuggito a bordo di uno scooter, risultato poi provento di furto, ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del Commissariato San Basilio che dopo aver acquisito la descrizione del rapinatore e del suo abbigliamento l’hanno confrontata con le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. A quel punto sono scattate le ricerche del malvivente e, grazie alla geo-localizzazione del telefono cellulare appena Rubato, i poliziotti hanno rintracciato il motoveicolo abbandonato in via Don Primo Mazzolari. Subito dopo, hanno fatto squillare l’apparecchio e il ... romadailynews

