Piero Pelù indossa una fascia nera a Sanremo 2020: “Mi vergogno di essere uomo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Piero Perù conquista l’approvazione del pubblico, a Sanremo si è esibito con una fascia nera al braccio Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Piero Pelù, l’amatissimo cantante sta partecipando per la prima volta a Sanremo, in occasione della 70esima edizione del Festoval della canzone italiana, condotta da Amadeus su Rai 1. Ieri 6 febbraio 2020 è andata in onda la terza puntata di Sanremo 2020, una serata dedicata alle cover. Pelù ha fatto una bellissima esibizione, ha cantato un brano di Little Tony ‘Cuore matto’. Al pubblico non è sfuggito un piccolo particolare, durante l’esibizione il cantante indossava una fascia nera sul braccio. Il significato della fascia? Lo ha spiegato Piero Pelù sul famoso palco dell’Ariston, al conduttore ha spiegato che l’ha indossata come simbolo di sostegno nei confronti delle donne ... nonsolo.tv

rtl1025 : ??Ordine di uscita quarta serata: Jannacci Rancore Giordana Gabbani Gualazzi Anastasio Pinguini Elodie Riki Dioda… - MarioManca : Piero Pelù che duetta con Little Tony: c'è del genio. #Sanremo2020 - rtl1025 : ??Piero Pelù, in gara a #Sanremo2020 con Gigante, stasera propone la cover di Cuore matto ?? #SanremoRtl102e500… -