Perché perdiamo i capelli? E’ colpa del freddo e del vento (Di venerdì 7 febbraio 2020) I capelli: la nostra croce e delizia! A volte ci piacciono lunghi, altre volte non sopportiamo di sentire il peso sulle spalle e vogliamo sentirci libere. Il problema, però, è che prendersi cura dei capelli e della cute non è semplice, servono i prodotti adatti e bisogna imparare a preparare il capello al cambio delle stagioni. In ogni periodo dell’anno i nostri capelli sono sottoposti a uno stress non indifferente: l’umidità, il freddo e la pioggia, ad esempio, sviliscono la vitalità del capello e lo rendono spento. Rimedi e prodotti Il primo consiglio è quello di utilizzare i cappelli il meno possibile: il cappello rende i capelli grassi. In più è importante che venga dedicato molto tempo al massaggio della cute che potrebbe essere screpolata e leggermente arida. Gli impacchi, poi, sono un vero toccasana: per i capelli sfibrati è possibile fare una ... velvetgossip

hair49gc : @iamrussi Perché non hanno un cazzo da farci vedere, è colpa nostra che perdiamo tempo a seguirli - SimoneMaloni : @dianartemide12 @kravotz Cosa vuoi che faccia una sconfitta in più , perché avete ancora paura di perdere ? È quell… - lmatt92 : Ci stavano per riuscire Parma, Cagliari, Lecce, e Slavia Praga. Se poi lo perdiamo niente critiche per cortesia per… -