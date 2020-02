Mihajlovic dimesso dall’ospedale: “Condizioni molto buone”. Vuole esserci in Roma-Bologna (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna dopo diversi giorni di ricovero programmato. L'azienda ospedaliera fa sapere che "le condizioni del paziente sono molto buone". Il tecnico potrebbe raggiungere il Bologna a Roma in vista della partita di campionato in programma stasera. fanpage

DiMarzio : #Mihajlovic lascia l'Ospedale Il comunicato del Sant'Orsola sulle sue condizioni - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Mihajlovic dimesso dall'ospedale: «Le sue condizioni sono molto buone» - sportli26181512 : Miha lascia l'ospedale dopo la terapia antivirale. In panchina con la Roma?: Miha lascia l'ospedale dopo la terapia… -